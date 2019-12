Huawei: offerte Black Friday 2019 su smartphone, smartwatch e tablet

Di Redazione Blogo.it venerdì 22 novembre 2019

Ecco tutte le offerte sui dispositivi Huawei per la settimana del Black Friday 2019 di Amazon.

Il marchio Huawei è uno dei grandi protagonisti della settimana del Black Friday di Amazon. Il colosso dell'e-commerce è tornato alla carica anche quest'anno con la valanga di offerte per il Black Friday, che per l'occasione dureranno ben sette giorni: dal 22 al 29 novembre 2019.

Per accompagnare gli utenti verso l'evento più atteso dell'anno dagli amanti dell'e-commerce, Amazon ha deciso di iniziare a proporre in anticipo una serie di offerte e sconti e i prodotti di Huawei hanno già iniziato a scendere di prezzo.

In attesa di conoscere tutti i migliori prodotti in sconto, che noi di Blogo vi suggeriremo per l'intera durata dell'evento, ecco qualche offerta già disponibile su Amazon.

Huawei P Smart Z

Lo smartphone Huawei P Smart Z è disponibile scontato a 199,90 euro nella sua versione italiana con Display 6.59 Full HD+ 19/9, Processore Octa Core dinamico con IA e Dual Camera posteriore 16+2 MP.

Il dispositivo ha una capacità di 64GB e 4GB di RAM, Wi-Fi integrato, Bluetooth e sistema operativo Android aggiornabile all'ultima versione disponibile. Rispetto ad altri dispositivi in commercio, il P Smart Z è dotato di una fotocamera anteriore a comparsa automatica da 16 Mp con tecnologia Pop-up per scattare selfie in modo innovativo.

La potente batteria da 4000mAh garantisce fino a 711 ore di autonomia in standby e fino a 28 ore di autonomia in chiamata.

Huawei P Smart Z è disponibile allo stesso prezzo anche nella variante di colore nero.

Huawei P30 Lite

L'ottimo Huawei P30 Lite può vantare un grande display da 6.15 pollici con una risoluzione di 2312x1080 pixel e una potentissima fotocamera principale da 48 megapixel, perfetta per scattare foto con una risoluzione massima di 8000x6000 pixel e video alla risoluzione di 1920x1080 pixel.

In occasione del Black Friday, Amazon ci propone il P30 Lite scontato di 110 euro (30%): potete acquistarlo fin da subito nella colorazione nera al prezzo di 259 euro. Allo stesso prezzo è disponibile anche la versione di colore blu.

Huawei Y5

Da oggi e fino al venerdì prossimo, salvo esaurimento scorte, potete acquistare anche lo smartphone Huawei Y5 del 2019 al prezzo scontato di 99 euro fino ad esaurimento scorte. Lo smartphone ha un display LCD da 5,71 pollici (1520x720 pixels) e sistema operativo EMUI 9.0 (basato su Android 9). Sul fronte della fotocamera troviamo quella posteriore da 13MP (apertura f/1.8 e autofocus) e quella frontale da 5MP (apertura f/2.2).

Oltre alla versione blu che vedete qui sopra in foto, lo smartphone è disponibile allo stesso prezzo nella versione marrone e in quella nera.