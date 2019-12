Smartphone in offerta Black Friday e Cyber Monday 2019

Di redazione Blogo.it venerdì 22 novembre 2019

Ecco tutti gli smartphone in offerta durante il Black Friday 2019 e il Cyber Monday 2019 di Amazon.

Puntualissimo come ogni anno, il Black Friday di Amazon è pronto ad offrire anche ai clienti italiani migliaia di prodotti in offerta. Per l'edizione 2019, però, Amazon ha deciso di fare le cose in grande e di far durare l'evento più atteso dell'anno per gli amanti dell'e-commerce ben sette giorni.

La settimana del Black Friday di Amazon si chiuderà il 29 novembre, per poi lasciare spazio alle offerte per il Cyber Monday, che quest'anno cadrà il 2 dicembre, il primi lunedì dopo il Black Friday.

Noi di Blogo saremo qui come ogni anno per consigliarvi le migliori offerte sugli smartphone più venduti e i più ricercati online, suggerendovi gli sconti da non perdere per l'intera settimana del Black Friday e per la giornata del Cyber Monday 2019.

Gli smartphone in offerta per il Black Friday di Amazon

Sono due gli smartphone di casa Samsung che potete acquistare in offerta per la prossima settimana, salvo esaurimento scorte, fino alla fine dell'evento. Il Samsung Galaxy M30S è un ottimo dispositivo di fascia media dotato di display 6.4" FHD+ con tecnologia Super Amoled e fotocamera principale da 48MP che assicura foto nitide in qualsiasi situazione. Uno dei suoi punti forti è senza dubbio la capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 15 W che garantisce fino a 2940 minuti di utilizzo in conversazione.

Il dispositivo, dotato di processore Octa-core e RAM da 4 GB, è disponibile al prezzo scontato di 229 euro nella sua versione con 64GB di spazio disponibile (espandibile) e colorazione nera. Allo stesso prezzo potete portarvi a casa anche la versione blu e quella bianca.

Scendendo un po' di prezzo c'è l'altrettanto valido Samsung Galaxy M20 con Infinity-V Display Full HD+ da 6,3” (2340x1080 e 409 PPI) e doppia fotocamera con lente ultra-grandangolare 13MP+5MP. Anche qui troviamo una capiente batteria da 5000 mAh con ricarica rapida e processore Exynos Octa-Core da 1.8 GHz. Il dispositivo, dotato di riconoscimento del viso e lettore di impronte digitali, è in offerta al prezzo di 174,90 euro nella versione color blu. Disponibile anche in versione nero allo stesso prezzo.

Se preferite, invece, orientarvi su uno smartphone Huawei, Amazon vi propone il modello Y5 del 2019 al prezzo scontato di 99 euro fino ad esaurimento scorte. Lo smartphone ha un display LCD da 5,71 pollici (1520x720 pixels) e sistema operativo EMUI 9.0 (basato su Android 9). Sul fronte della fotocamera troviamo quella posteriore da 13MP (apertura f/1.8 e autofocus) e quella frontale da 5MP (apertura f/2.2).

Oltre alla versione blu che vedete qui sopra in foto, lo smartphone è disponibile allo stesso prezzo nella versione marrone e in quella nera.