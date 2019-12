PlayStation Black Friday e Cyber Monday 2019: offerte su console, giochi e accessori

Di Redazione Blogo.it sabato 30 novembre 2019

Tutte le offerte dell'universo PlayStation per il Black Friday e il Cyber Monday 2019 di Amazon: console, giochi e accessori in sconto.

Chiuso il Black Friday è prontamente scattato il Cyber Monday 2019 e Amazon ha deciso di proporre in offerta l'ultima versione della console PlayStation 4, il modello PRO che supporta la risoluzione 4K. Generalmente in vendita a più di 400 euro, per le prossime ore potete portarvi a casa la potente console ad appena 299,99 euro (-28%).

La versione esclusiva di Amazon include anche una PS Live Card da 20 euro, che può essere utilizzare per acquistare giochi e titoli dal PlayStation Store.

Se non avete l'esigenza della risoluzione 4K o non avete un televisore compatibile, potete approfittare dell'offerta sul bundle con PlayStation 4 da 500GB e FIFA 2020 al prezzo di 239 euro invece di 302 euro.

Ad un prezzo ancora più basso è disponibile il bundle con PlayStation 4 Slim da 500GB e ben tre titoli da non perdere: Rachet & Clank, The Last Of US (Remastered) e Uncharted 4. Il prezzo? Appena 219 euro invece di 279,99 euro.

Per chi, invece, è a caccia di accessori Amazon propone diverse offerte imperdibili, a cominciare dal visore per la realtà virtuale PS VR. È l'occasione perfetta per sperimentare la visione a 360 gradi e immergersi totalmente dei giochi compatibili.

All'interno del bundle è incluso un voucher per scaricare gratuitamente PlayStation VR Worlds e iniziare subito a vivere l'esperienza immersiva promossa da Sony. Per le prossime ore il bundle sarà in offerta a 199,99 euro invece di 299,99 euro.

PlayStation Black Friday 2019: tutte le offerte

Il Black Friday 2019 di Amazon è arrivato e i videogiocatori possono già iniziare a sfregarsi le mani, anche se per il momento non sembrano previsti sconti su PlayStation 4 o console precedenti di casa Sony.

Consolatevi: ci sono decine di giochi per PlayStation 4 con sconti fino 25%. Ecco una selezione dei titoli in sconto:

E, ancora: