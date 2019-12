Offerte Samsung Black Friday 2019: smartphone e accessori

Di redazione Blogo.it venerdì 22 novembre 2019

Il Black Friday 2019 di Amazon è arrivato! Ecco tutte le offerte targate Samsung.

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone e volete rimanere fedeli a Samsung, per il Black Friday 2019 di Amazon, che si concluderà venerdì 29 novembre, avete la possibilità di scegliere tra due diversi dispositivi del colosso sudcoreano.

Il Samsung Galaxy M30S, dispositivo di fascia media, è dotato di display 6.4" FHD+ con tecnologia Super Amoled e una potente fotocamera principale da 48MP che vi permetterà di scattare foto nitide in qualsiasi condizione di luce.

Ora puoi immortalare quello che vuoi, come vuoi, in tre modi. La Fotocamera Ultra-grandangolare da 8MP ritrae il mondo esattamente come lo vedono i tuoi occhi. La Fotocamera Principale da 48MP ti permette di realizzare scatti nitidi e luminosi in qualsiasi situazione. La Fotocamera di Profondità da 5MP è perfetta per sfocare lo sfondo e accendere i riflettori su ciò che conta davvero.

Il dispositivo è dotato di processore Octa-core e RAM da 4 GB, ma vanta anche una capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 15 W che garantisce fino a 2940 minuti di utilizzo in conversazione. Potete acquistarlo su Amazon, in offerta fino ad esaurimento scorte, al prezzo di 229 euro nella sua versione con 64GB di spazio disponibile (espandibile) e colorazione nera. Allo stesso prezzo potete portarvi a casa anche la versione blu e quella bianca.

Se volete spendere un po' di meno, senza però rinunciare a tutte le funzionalità principali di uno smartphone, vi consigliamo l'altrettanto valido Samsung Galaxy M20, dotato di Infinity-V Display Full HD+ da 6,3” (2340x1080 e 409 PPI) e doppia fotocamera con lente ultra-grandangolare 13MP+5MP.

Anche in questo dispositivo è presente una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida, mentre il processore è un Exynos Octa-Core da 1.8 GHz. Il Galaxy M20, dotato di riconoscimento del viso e lettore di impronte digitali, è in offerta al prezzo di 174,90 euro nella versione color blu. Disponibile anche in versione nero allo stesso prezzo.