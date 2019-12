Cyber Monday 2019, le offerte Amazon sulle casse bluetooth

Di redazione Blogo.it sabato 30 novembre 2019

Ecco le migliori offerte proposte da Amazon per il Cyber Monday 2019 sulle casse bluetooth.

Il Cyber Monday 2019 di Amazon è arrivato ed ha portato con sé interessanti offerte per chi è alla ricerca di speaker e altoparlanti bluetooth da tenere in cosa o portare con sé anche in giro.

Vediamo insieme una selezione delle migliori offerte proposte fino al 2 dicembre prossimo.

Lo speaker Sonos One SL è un prodotto versatile con design compatto che può essere utilizzato in modo autonomo o abbinato ad altri speaker di casa Sonos per costruire un sistema di altoparlanti per l'intera abitazione. Compatibile con Apple Airplay2 e dotato di un'applicazione dedicata Sonos, lo speaker sarà in offerta per le prossime ore al prezzo di 169,00 euro nelle due varianti disponibili, bianco e nero.

In offerta su Amazon è disponibile anche lo speaker Sonos One di seconda generazione, che vanta anche l'integrazione con Alexa, l'assistente vocale di Amazon, e Google Assistant. È compatibile con altri speaker del tuo Sonos Home Sound System. Anche questo dispositivo è disponibile in versione bianco e nero al prezzo scontato di 179 euro.

I due dispositivi sono abbinabili con l'ottima Soundbar per Smart TV di casa Sonos, la Sonos Beam Soundbar, compatta e anche lei compatibile con Google Assistant e Alexa di Amazon, ma anche con AirPlay 2 di Apple. Interamente controllabile anche con comandi vocali, la Sonos Beam Soundbar è perfetta per riprodurre l'audio quando si guarda la tv o si gioca ai videogiochi, ma anche per ascoltare musica e podcast.

Solo per le prossime ore potete trovarla in offerta col 18% di sconto a 369 euro in versione bianca o nera.

House of Marley, invece, propone una casa portatile realizzata in bambù che garantisce fino a 10 ore di autonomia. Pensata per essere portata in viaggio, la cassa Get Together si collega in modalità wireless grazie al Bluetooth 4.1. È dotata di un ingresso per i bassi e un ingresso ausiliare, ma anche una porta USB che permette di caricare i dispositivi ad essa collegati.

La batteria ricaricabile incorporata, il Bluetooth e l'ingresso da 3,5 mm lo rendono semplice e facile da connettere a centinaia di dispositivi wireless e accendere i tuoi brani in qualsiasi momento e dovunque li desideri. Il rivestimento in tessuto Rewind e pannelli frontali e posteriori in bambù naturale non sono solo belli, ma anche sostenibili e naturali.

In occasione del Cyber Monday 2019 è proposta in offerta a 135,00 euro.

Spostandoci in casa Sony, altra azienda leader nel settore, troviamo lo speaker SRS-XB402M con Extra Bass, Modalità Live Sound e tweeter angolati, per un suono più potente e ampio. Il dispositivo è resistente all'acqua e alla polvere (IP67) e assicura fino a 12 ore di autonomia. Potete trovarlo in sconto al prezzo di 179,90 euro.