Smartphone Oneplus 6 e OnePlus 6T in offerta su Amazon

Di redazione Blogo.it venerdì 3 gennaio 2020

Al via i primi saldi del 2020. Amazon propone gli ottimi smartphone OnePlus 6 e OnePlus 6T scontati del 33%. Ecco tutte le caratteristiche e i prezzi.

I saldi sono ufficialmente arrivati e anche Amazon ha voluto strizzare l'occhio agli amanti della tecnologia o più semplicemente a chi è alla ricerca di un nuovo dispositivo con cui mandare finalmente in pensione il vecchio smartphone.

Il più economico in offerta è il OnePlus 6T, uno dei pochi smartphone in commercio ad aver integrato il sensore di impronte digitali direttamente nel magnifico display Optic AMOLED da 6.4 pollici.

La fotocamera è senza dubbio uno dei pregi di questo ottimo dispositivo, capace di realizzare scatti mozzafiato sia di giorno che durante le ore notturne grazie alla funzione Nightscape. La doppia fotocamera principale 16MP + 20MP è dotata di tecnologia Intelligent Scene Recognition in grado di rilevare ciò che è presente nell’inquadratura e regolare luminosità, contrasto, saturazione e altri parametri in modo automatico per aiutarti a creare l’immagine ottimale.

Sul fronte dei video, invece, OnePlus 6T permette di girare video in 4K a 60FPS e anche in modalità slow motion a be 480FPS. L'editor video integrato, inoltre, consente di effettuare una serie di modifiche direttamente dal dispositivo, senza la necessità di affidarsi a software di terze parti.

OnePlus 6T è in offerta su Amazon a soli 389,00 euro (-33%) nelle colorazioni

Midnight Black e Mirror Black.

Salendo un po' di prezzo, ma approfittando comunque di uno sconto del 31%, potete portarvi a casa il OnePlus 6, ancora più potente e veloce di quello appena visto. Display Optic AMOLED da 6.28" e processore Qualcomm Snapdragon 845 (Octa-core, 10nm, fino a 2.8 GHz), doppia fotocamera principale 16MP + 20MP e sblocco facciale grazie alla fotocamera frontale, che si unisce al sensore per impronta digitale posizionato nel display.

OnePlus 6 è anche resistente a polvere, spruzzi e acqua. L'azienda assicura che "in base a test svolti in condizioni controllate di laboratorio. La resistenza a polvere, spruzzi e acqua non è da considerarsi come condizione permanente, in quanto potrebbe diminuire nel corso del tempo a causa della normale usura".

Lo smartphone OnePlus 6 è in offerta per le prossime ore a 429,00 euro nella versione Midnight Black con 256GB di archiviazione. A 399,00 euro, invece, potete portarvi a casa la versione di colore bianco e 128GB di spazio.