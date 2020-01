Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite, specifiche e prezzo

Di Luca Colantuoni venerdì 3 gennaio 2020

Samsung dovrebbe presto annunciare i Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite con schermo da 6,7 pollici, fotocamera frontale in-display e tre fotocamere posteriori.

Samsung si prepara al lancio di due nuovi smartphone per incrementare le vendite nella fascia media. Da diverse settimane circolano indiscrezioni sui Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite, in particolare sul design e le specifiche. Entrambi i dispositivi dovrebbero avere una singola fotocamera frontale e tre fotocamere posteriori. Non è noto quando verranno annunciati, ma è probabile un eventuale lancio al CES 2020 di Las Vegas.

In base ai render pubblicati online dal noto leaker Roland Quandt, il Galaxy S10 Lite avrà uno schermo Super AMOLED (flat) da 6,7 pollici con risoluzione full HD+ (2400x1080 pixel) e un foro al centro della parte superiore in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel.

Un manuale dello smartphone in portoghese conferma la presenza di tre fotocamere posteriori, disposte in verticale nell'angolo superiore sinistro. I sensori dovrebbero avere risoluzioni di 48, 12 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare e macro). Altre possibili specifiche sono le seguenti: processore Snapdragon 855, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 45 Watt.

Per il Galaxy Note 10 Lite si prevede lo stesso schermo e la stessa fotocamera frontale, ma una dotazione hardware leggermente inferiore: processore Exynos 9810 (lo stesso del Galaxy Note 9), 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD e l'immancabile stilo S Pen con chip Bluetooth. Le tre fotocamere posteriori, incluse in un modulo di forma rettangolare, dovrebbero avere sensori da 12 megapixel abbinati ad obiettivi standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 2x.

Su entrambi gli smartphone verrà sicuramente installato Android 10 con interfaccia One UI 2.0. I possibili prezzi sono 679,99 euro (Galaxy S10 Lite) e 609,99 euro (Galaxy Note 10 Lite).