CES 2020: Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite

Di Luca Colantuoni venerdì 3 gennaio 2020

Samsung ha annunciato i Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite con schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, fotocamera frontale in-display da 32 megapixel e tre fotocamere posteriori.

Samsung non ha atteso l'inizio del CES 2020 di Las Vegas per annunciare i nuovi Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite, dei quali sono circolate numerose indiscrezioni nelle scorse settimane. Il produttore coreano ha dunque aggiunto altri due modelli alle popolari serie che includono già Galaxy S10e/S10/S10+/S10 5G e Galaxy Note 10/10+.

I due smartphone condividono alcune caratteristiche, come lo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione full HD+ (2400x1080 pixel) e la fotocamera frontale in-display da 32 megapixel posizionata al centro della parte superiore del display Infinity-O. Entrambi i modelli hanno tre fotocamere posteriori, ma con differenti specifiche.

Il Galaxy S10 Lite ha sensori da 48, 12 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare e macro), mentre il Galaxy Note 10 Lite ha tre sensori da 12 megapixel, abbinati ad obiettivi standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 2x. Il Galaxy S10 Lite integra il processore Snapdragon 855, 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Il Galaxy Note 10 Lite integra invece il processore Exynos 9810.

La connettività è garantita per entrambi i dispositivi dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C e la batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida (45 Watt per Galaxy S10 Lite e 25 Watt per Galaxy Note 10 Lite).

Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia One UI 2.0. I nuovi smartphone saranno disponibili da metà gennaio. I prezzi sono 679,00 euro (Galaxy S10 Lite con 8 GB di RAM) e 629,00 euro (Galaxy Note 10 Lite con 6 GB di RAM).