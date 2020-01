Samsung porta in Italia i Galaxy A71 e A51

Di lucacolantuoni venerdì 3 gennaio 2020

A metà gennaio saranno in vendita i nuovi Samsung Galaxy A71 e A51 con schermo da 6,7 e 6,5 pollici, fotocamera frontale in-display e quattro fotocamere posteriori.

I Galaxy A71 e A51 erano stati annunciati circa un mese fa durante un evento organizzato in Vietnam. Samsung ha ora deciso di avviare le vendite anche in Italia a partire da metà gennaio. I due smartphone condividono il design, ma ci sono varie differenze in termini di specifiche. Esteticamente sono molto simili ai nuovi Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite.

Il Galaxy A71 possiede uno schermo Super AMOLED Infinity-O da 6,7 pollici con risoluzione full HD+ (2400x1080 pixel) e un foro al centro della parte superiore in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 730, 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD.

Le quattro fotocamere posteriori hanno sensori da 64, 12, 5 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e la batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25 Watt. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia One UI 2.0. In Italia sarà disponibile la versione con 6 GB di RAM ad un prezzo di 479,90 euro.

Il Galaxy A51 ha invece uno schermo Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici (2400x1080 pixel), processore octa core Exynos 9611, 4/6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, fotocamera frontale in-display da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 48, 12, 5 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro), e batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 15 Watt. In Italia sarà disponibile la versione con 4 GB di RAM ad un prezzo di 379,90 euro.