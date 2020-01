Huawei, i migliori tablet in offerta su Amazon

Di redazione Blogo.it sabato 4 gennaio 2020

Siete a caccia di un nuovo tablet ad un prezzo contenuto? Ecco qualche proposta di casa Huawei.

È giunto il momento di cambiare il tablet e siete alla ricerca di un dispositivo potente con un ottimo rapporto qualità/prezzo? Oggi vogliamo proporvi due soluzioni di casa Huawei, tra i leader nel mercato di smartphone e tablet.

Oltre 600 utenti di Amazon consigliano il Huawei Mediapad M5 Lite 10, ottimo tablet con display da 10.1” e risoluzione 1920x1200 dotato di tecnologia ClariVu che assicura luminosità eccellente ed alta qualità della immagini.

La ricarica veloce in meno di 3 ore e la potente batteria da 7500mAh promettono un utilizzo davvero prolungato: fino a 55 ore di utilizzo per ascoltare musica, 13 ore di visualizzazione di video e ben 8 ore di gioco continuative. Davvero non male per un dispositivo che non arriva neanche a pesare 500 grammi.

All'ottima qualità video si unisce un audio di tutto rispetto: quattro altoparlanti stereo creati con Harman/Kardon e potenziati dalla tecnologia Huawei Histen che offre un sound profondo e stratificato per un’esperienza surround 3D penetrante.

Huawei Mediapad M5 Lite 10 è in offerta su Amazon a soli 249 euro, con uno sconto del 28%.

Se quella che vi abbiamo proposto vi sembra una soluzione troppo dispendiosa, il Mediapad T3 10 di Huawei potrebbe fare al caso vostro. Il display da 9,6 pollici e il design elegante del dispositivo sono adatti per tutta la famiglia, sia in casa che in giro anche grazie alla capiente batteria che assicura tante ore di utilizzo con una sola carica.

Più carente, invece, è il comparto della fotografia: fotocamera frontale da 2MB e principale da 5MP con autofocus. Se avete in programma di scattare foto e immortalare i vostri ricordi di famiglia, forse questo non è il mediapad che fa al caso vostro, ma se cercate qualcosa di robusto ed economico con cui anche i bambini più piccoli possono trascorrere del tempo, questo è l'indirizzo a cui acquistarlo ad appena 149,90 euro.