OnePlus Concept One, fotocamere invisibili

Di Luca Colantuoni mercoledì 8 gennaio 2020

Il OnePlus Concept One ha tre fotocamere posteriori nascoste da un vetro elettrocromico che passa da opaco a trasparente in meno di un secondo.

Il produttore cinese ha svelato al CES 2020 uno smartphone molto particolare. Il OnePlus Concept One è derivato dal OnePlus 7T Pro, ma possiede un design differente per la parte posteriore. Le tre fotocamere sono nascoste da un vetro elettrocromico che diventa trasparente solo quando si attiva l'app Fotocamera.

La progettazione dello smartphone è avvenuta con la collaborazione di McLaren. La cover in pelle di colore papaya (una gradazione di arancione) è ispirata alle automobili dell'azienda inglese. Per il vetro che copre le lenti delle tre fotocamere è stata utilizzata una tecnologia simile a quella disponibile per il tettuccio della McLaren 720S Spider.

OnePlus ha aggiunto uno strato di materiale elettrocromico tra gli strati di vetro, senza incrementare eccessivamente lo spessore totale (0,35 millimetri). Quando l'utente avvia l'app Fotocamera, un piccolo segnale elettrico attiva la transizione del vetro da opaco a trasparente in appena 0,7 secondi.

Una simile soluzione permette di eliminare la sporgenza del modulo fotografico e migliorare l'estetica dello smartphone. È stato anche integrato un filtro a densità neutra che riduce l'intensità della luce, consentendo di ottenere scatti più dettagliati in presenza di forte illuminazione.

Il OnePlus Concept One non arriverà al momento sul mercato. Sono infatti necessari diversi test prima della commercializzazione. In ogni caso si prevede un prezzo piuttosto elevato.