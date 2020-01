OnePlus 8, 8 Pro e 8 Lite, design e possibili specifiche

Di Luca Colantuoni mercoledì 8 gennaio 2020

OnePlus 8, 8 Pro e 8 Lite dovrebbero integrare processori Qualcomm Snapdragon 855 e MediaTek Dimensity 1000, 8/12 GB di RAM, tre/quattro fotocamere posteriori e modem 5G.

Da diverse settimane circolano indiscrezioni sui futuri smartphone di OnePlus. Il noto leaker Steve Hemmerstoffer ha condiviso su Twitter i render dei tre modelli che il produttore cinese dovrebbe annunciare entro il mese di maggio, ovvero OnePlus 8, 8 Pro e 8 Lite. Caratteristica comune è il supporto per le reti di nuova generazione tramite un modem 5G di Qualcomm.

In base alle immagini trapelate online, OnePlus 8 e 8 Pro hanno un design piuttosto simile con schermo dual edge, un foro nell'angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale e un modulo fotografico posteriore al centro con tre lenti in verticale (il modello Pro ha una quarta fotocamera esterna con sensore ToF). Il OnePlus 8 Lite ha invece uno schermo flat, un foro al centro della parte superiore e un modulo fotografico posteriore nell'angolo sinistro.

i tre modelli avranno ovviamente specifiche (e prezzi) differenti. Per il OnePlus 8 Pro si prevedono un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici (3140x1080 pixel) con refresh rate di 120 Hz, processore Snapdragon 865, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage UFS 3.0, fotocamere frontali con sensori da 32 megapixel e ToF 3D, fotocamere posteriori con sensori da 64, 20 e 12 megapixel, affiancate da un sensore ToF 3D, porta USB 3.1 Type-C, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 50 Watt e certificazione IP68.

Il OnePlus 8 dovrebbe avere uno schermo Fluid AMOLED da 6,5 pollici (2400×1080 pixel) con refresh rate di 120 Hz, processore Snapdragon 865, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 64, 20 e 12 megapixel, porta USB 3.1 Type-C, batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 30 Watt e certificazione IP53.

Infine, per il OnePlus 8 Lite si prevedono uno schermo Fluid AMOLED da 6,4 pollici (2400×1080 pixel) con refresh rate di 90 Hz, processore MediaTek Dimensity 1000, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 16 megapixel, fotocamere posteriori da 48, 16 e 12 megapixel, porta USB 2.0 Type-C, batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 30 Watt e certificazione IP53.

Il lettore di impronte digitali dovrebbe essere in-display. Nessuno dei tre modelli avrà il jack audio da 3,5 millimetri. OnePlus 8 e 8 Pro potrebbero supportare la ricarica wireless. Il sistema operativo sarà certamente OxygenOS 10 basato su Android 10.