Samsung Galaxy XCover Pro, smartphone rugged con batteria rimovibile

Di lucacolantuoni giovedì 9 gennaio 2020

Il Samsung Galaxy XCover Pro ha uno schermo da 6,3 pollici, fotocamera frontale in-display, processore Exynos 9611, 4 GB di RAM e sistema operativo Android 9 Pie.

Samsung ha presentato un nuovo smartphone rugged che funziona anche in condizioni ambientali estreme. Il Galaxy XCover Pro ha infatti ricevuto le certificazioni MIL-STD-810G e IP68, quindi resiste a polvere, acqua, umidità, cadute e temperature basse/elevate.

Lo smartphone è protetto da un custodia con angoli rinforzati che evita la rottura dello schermo. Quest'ultimo funziona anche con mani bagnate e guanti, ha una diagonale di 6,3 pollici, una risoluzione full HD+ (2400x1080 pixel) e un foro nell'angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale da 13 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Exynos 9611, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Le due fotocamere posteriori, posizionate nell'angolo superiore sinistro, hanno sensori da 25 e 8 megapixel (standard e grandangolare). Sono presenti anche il lettore di impronte digitali laterale (sotto il pulsante di accensione), la porta USB Type-C, due pulsanti programmabili e la batteria rimovibile da 4.050 mAh con ricarica rapida da 15 Watt.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Il sistema operativo è Android 9 Pie, ma probabilmente verrà aggiornato ad Android 10. Il Galaxy XCover Pro sarà disponibile in Europa dal mese di febbraio. Il prezzo è 499,00 euro. Al momento non è noto se verrà distribuito anche in Italia.