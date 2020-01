Samsung Galaxy Days, rimborso fino a 200 euro

Di lucacolantuoni giovedì 9 gennaio 2020

Chi acquista uno smartphone delle serie Galaxy S10 o Note 10 durante i Samsung Galaxy Days riceverà un rimborso di 150 e 200 euro.

Samsung ha annunciato l'avvio dei Galaxy Days, durante i quali gli utenti potranno ricevere un rimborso in denaro acquistando gli smartphone Galaxy S10 o Galaxy Note 10 presso i punti vendita che aderiscono all'iniziativa.

Il periodo di validità è compreso tra il 7 e il 27 gennaio. Chi acquisterà un Galaxy S10/S10+/S10 5G riceverà un rimborso di 150 euro direttamente sul conto corrente. Chi invece acquisterà un Galaxy Note 10/10+/10+ 5G riceverà un rimborso di 200 euro.

Ogni prodotto darà diritto a ricevere un solo rimborso per un massimo di due rimborsi per ogni utente. Lo smartphone deve essere registrato sul sito https://members.samsung.it/promozioni/galaxydays entro le 23:59:59 del 14 febbraio. È necessario indicare tutti i dati richiesti, tra cui nome, cognome, numero di telefono, email del Samsung Account o dell'app Samsung Members, indirizzo completo, codice IMEI e data di acquisto.

Ovviamente occorre specificare i dati del conto corrente, in particolare il codice IBAN, in quanto il rimborso verrà accreditato tramite bonifico. Attenzione: il codice IBAN non può essere modificato, quindi il conto corrente deve rimanere attivo fino al 31 dicembre 2020, altrimenti si perde il rimborso.

Il rimborso verrà riconosciuto entro i successivi 45 giorni dalla ricezione dell'email di convalida dei dati. Tutti i termini e le condizioni dell'iniziativa Galaxy Days sono accessibili al seguente link (documento PDF). Per ulteriori chiarimenti è possibile telefonare al numero 800.025.520.