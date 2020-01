EarFun Free, la valida alternativa economica agli AirPods di Apple

Di redazione Blogo.it giovedì 9 gennaio 2020

Siete alla ricerca di una valida alternativa economica agli auricolari wireless AirPods di Apple? Ecco le EarFun Free con loro ottimo rapporto qualità/prezzo.

Apple è riuscita ad imporre sul mercato gli ormai famosi auricolari wireless AirPods e anche Samsung ci sta provando con le nuove Galaxy Buds, ma gli utenti che si vogliono avvicinare a questo mondo i prezzi rischiano di essere ancora un po' proibitivi al di là della compatibilità coi sistemai proprietari dei due colossi.

Le AirPods di Apple si aggirano intorno ai 179 euro nella versione con custodia wireless, mentre le Galaxy Buds oscillano tra i 110 euro e i 130 euro a seconda del colore. Le alternative economiche non mancano, ma spesso i prodotti in vendita al di sotto dei 25 euro non possono neanche competere coi cugini più famosi.

Una valida alternativa con un ottimo rapporto qualità/prezzo sono le EarFun Free, una coppia di auricolari wireless che promettono un'alta qualità del suono grazie a due altoparlanti in grafene da 6 mm, ma anche microfoni MEMS integrati con cancellazione del rumore che funzionano in modo ottimo anche in vivavoce.

Le EarFun Free possono vantare la tecnologia Bluetooth 5.0 che garantisce stabilità e affidabilità, ma anche una resistenza a pioggia e sudore grazie alla tecnologia SweatShield. La ricarica avviene in modalità wireless ogni volta che i due auricolari vengono riposti nell'apposito astuccio, che può essere a sua volta ricaricato senza fili o attraverso la porta USB-C.

Le performance? Fino a 6 ore di ascolto continuativo con una sola carica, mentre l'astuccio garantisce fino a 24 ore extra di ricarica. Chi è di fretta e teme di rimanere senza carica può dormire sonni tranquilli: in appena 10 minuti di ricarica è possibile ottenere un'orsa di ascolto.

Gli auricolari EarFun Free sono in vendita al prezzo davvero competitivo di 50 euro per la versione bianca, che richiama gli AirPods di Apple, e di 55 euro per la versione di colore nero.