LG V9 ThinQ e V60 ThinQ al MWC 2020?

Di lucacolantuoni venerdì 10 gennaio 2020

LG dovrebbe annunciare al MWC 2020 di Barcellona i nuovi smartphone G9 ThinQ e V60 ThinQ con schermo OLED, processore Snapdragon 865 e modem 5G.

LG ha partecipato al CES 2020 di Las Vegas per mostrare diversi prodotti, in particolare smart TV. Per i nuovi smartphone bisognerà attendere il Mobile World Congress 2020 di Las Vegas, dove verranno probabilmente annunciati i top di gamma G9 ThinQ e V60 ThinQ. Del primo sono apparsi online alcuni render.

Al MWC 2019 sono stati presentati gli attuali LG G8 ThinQ e V50 ThinQ, mentre all'IFA 2019 di Berlino è stato svelato il G8X ThinQ (noto come V50S ThinQ in Corea). Non è chiaro se G9 ThinQ e V60 ThinQ saranno smartphone differenti oppure versioni LTE (G9 ThinQ) e 5G (V60 ThinQ) dello stesso smartphone.

In base alle indiscrezioni che circolano da qualche giorno, i due modelli avrebbero infatti lo stesso design e molte specifiche in comune, tra cui lo schermo OLED con diagonale compresa tra 6,7 e 6,9 pollici, risoluzione full HD+ e notch a goccia nella parte superiore. Il lettore di impronte digitali sarà sicuramente ottico (in-display), come nel G8X ThinQ.

Lungo i bordi del G9 ThinQ ci sono i pulsanti per accensione, volume e Google Assistant, slot per microSD e nano SIM, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 millimetri. La dotazione hardware dovrebbe comprendere inoltre il processore Snapdragon 865, 6 GB di RAM e 128 GB di storage. La novità principale dovrebbe essere il modulo posteriore con quattro fotocamere (standard, ultra grandangolare, teleobiettivo e ToF).

Il sistema operativo sarà certamente Android 10. LG potrebbe anche annunciare una nuova versione dell'accessorio Dual Screen. Il CEO di LG, Brian Kwon, ha dichiarato al CES 2020 che la divisione mobile tornerà in attivo nel 2021, grazie al debutto di nuovi modelli che stupiranno i consumatori.