Sony Xperia 5 in super offerta su Amazon: 609 euro

Di redazione Blogo.it martedì 14 gennaio 2020

Il Sony Xperia 5 è in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto prima: 150 euro di sconto rispetto al prezzo a cui il dispositivo viene proposto da Sony.

I cacciatori di offerte avranno già approfittato dell'occasione! Il Sony Xperia 5 è in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto prima: 609,90 euro mentre col dispositivo è in vendita sul sito ufficiale di Sony a partire da 749 euro.

La super offerta di Amazon, valida fino ad esaurimento scorte e con spedizione veloce inclusa per gli utenti di Prime, è valida per la versione del Sony Xperia 5 in color nero e con 128GB di memoria, ma anche per le versioni di colore blu, quella di colore grigio e quella più particolare ed originale di colore rosso.

L'elegante Sony Xperia 5 ha un display CinemaWide 21:9 da 6.1" FHD+ HDR OLED e grazie alla sua fotocamera a tre obiettivi è in grado di immortalare qualunque scena con una messa a fuoco perfetta:

Con un obiettivo da 16 mm per un super grandangolo, uno versatile da 26 mm e un teleobiettivo e obiettivo da ritratto da 52 mm, ogni occasione ti troverà pronto. Inoltre, grazie alle innovative tecnologie delle fotocamere Sony Alpha, godrai della precisione della messa a fuoco automatica Eye AF, così come della funzione Optical SteadyShot per video uniformi e senza tremolio.

L'offerta è per un periodo limitato, quindi affrettatevi se volete risparmiare fino a 150 euro rispetto al prezzo con cui il dispositivo viene proposto da Sony.