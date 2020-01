Samsung Galaxy S20 Ultra, 16 GB di RAM e fotocamera da 108 MP?

Di lucacolantuoni martedì 14 gennaio 2020

Il Samsung Galaxy S20 Ultra dovrebbe avere 12/16 GB di RAM, fotocamera principale posteriora da 108 megapixel e teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico 10x.

Manca meno di un mese alla presentazione della serie Samsung Galaxy S20, quindi la quantità di indiscrezioni è in costante aumento e contengono informazioni sempre più dettagliate. Secondo Max Weinbach di XDA Developers, il Galaxy S20 Ultra avrà una fotocamera posteriore da 108 megapixel e fino a 16 GB di RAM.

Per quanto riguarda le caratteristiche dello schermo non ci sono novità, per cui il Galaxy S20 Ultra dovrebbe avere un display Dynamic AMOLED (Infinity-O) da 6,9 pollici con risoluzione Quad HD+ e refresh rate di 120 Hz. Per il top di gamma della serie si prevedono inoltre i processori Snapdragon 865 e Exynos 990, 12/16 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB.



Secondo Weinbach, lo smartphone avrà una fotocamera posteriore principale da 108 megapixel, una fotocamera da 12 megapixel con ottica ultra grandangolare e un sensore da 48 megapixel abbinato ad un teleobiettivo con zoom ottico 10x (struttura a periscopio). Dovrebbe esserci inoltre un quarto sensore ToF (Time-of-Flight).

Anche i Galaxy S20 e S20+ avranno fotocamere posteriori di ottima qualità, ma con specifiche inferiori: principale da 12 megapixel con pixel da 1,8 micrometri, teleobiettivo da 64 megapixel con zoom ottico 2x o 3x e fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel. Solo il Galaxy S20+ dovrebbe avere un ulteriore sensore ToF. Tutti i modelli avranno una singola fotocamera frontale in-display da 10 megapixel.

Per il Galaxy S20 Ultra si prevede infine una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 Watt. Sicuramente piu piccole le batterie dei Galaxy S20 e S20+, forse da 4.000 e 4.500 mAh con ricarica rapida da 25 Watt.