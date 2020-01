Google Play Store, addio alle notifiche degli aggiornamenti

Di lucacolantuoni venerdì 17 gennaio 2020

Il Google Play Store non invierà più la notifica che indica la disponibilità di un aggiornamento per le app installate sullo smartphone Android.

Diversi utenti hanno notato da qualche settimana che Android non mostra più le notifiche degli aggiornamenti delle app. Contrariamente a quanto ipotizzato non si tratta di un bug, ma di una funzionalità. Google ha infatti confermato questa modifica al funzionamento del Play Store. Altra novità è la nuova sezione riservata alle recensioni.

Le prime segnalazioni relative alla scomparsa delle notifiche risalgono al mese di novembre 2019, poche ore dopo il rilascio della versione 17.4 del Google Play Store. Le notifiche per gli aggiornamenti delle app, sia automatici che manuali, non sono visibili nemmeno se l'utente mantiene attiva l'opzione "Informami quando sono disponibili aggiornamenti per le app" nelle impostazioni.

All'inizio del mese corrente sembrava che il presunto bug fosse stato risolto, ma le notifiche sono nuovamente scomparse nei giorni successivi. Google ha quindi confermato che le notifiche per gli aggiornamenti delle app non verranno più mostrate. Gli utenti che usano gli update automatici possono verificare l'installazione delle nuove versioni nella scheda Aggiornamenti della sezione "Le mie app e i miei giochi". Una notifica viene mostrata al termine dell'aggiornamento.

Google ha avviato i test per un'altra funzionalità del Play Store. Alcuni utenti hanno notato la comparsa della voce Recensioni nelle sezione delle app installate. Con un tap si accede all'elenco delle app, suddivise in due gruppi (con o senza recensione). Si può quindi assegnare una o più stelle e scrivere un commento, rimanendo nella stessa pagina. Ciò evita di inserire la recensione attraverso la pagina della singola app.