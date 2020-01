#Whatsappdown 19 gennaio 2020: impossibile inviare video e note vocali

Di redazione Blogo.it domenica 19 gennaio 2020

Dalle 12 circa di domenica 19 gennaio 2020 moltissimi utenti di Whatsapp non riescono ad inviare note vocali ed altri contenuti multimediali. E su Twitter l'hashtag #Whatsappdown diventa Trend Topic.

Gli utenti di Whatsapp di mezzo Mondo rischiano di impazzire: oggi, domenica 19 gennaio 2020, dalle 12 ora italiana migliaia di utenti non riescono più ad inviare video e note vocali attraverso la piattaforma di messaggistica istantanea targata Facebook.

Un down che sembra quasi globale, considerando che i problemi si stanno riscontrando non soltanto in Italia, ma anche in India e nel Sud-est asiatico, gli Stati Uniti ed altre zone d'Europa.

È in parte possibile continuare ad utilizzare Whatsapp per inviare messaggi, ma i maniaci delle note vocali si trovano costretti a dover digitare ciò che vogliono comunicare. Allo stesso modo sembra impossibile, ma anche qui varia da utente ad utente, inviare video e altri contenuti multimediali.

