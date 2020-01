Samsung Galaxy S20, specifiche dei tre smartphone

Di Luca Colantuoni lunedì 20 gennaio 2020

I Samsung Galaxy S20 dovrebbero avere uno schermo Dynamic OLED da 120 Hz, 12 GB di RAM, tre o quattro fotocamere posteriori e Android 10.

Continuano ad arrivare nuove informazioni sulla serie Galaxy S20 che Samsung annuncerà il prossimo 11 febbraio durante l'evento Unpacked 2020 organizzato a San Francisco. Il sito MySmartPrice ha pubblicato le specifiche complete dei Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, mentre il noto concept designer Ben Geskin ha condiviso su Twitter un render del modello Ultra che svela il possibile design del modulo fotografico posteriore.

Sul Galaxy S20 Ultra sono circolate le indiscrezioni più dettagliate. Questo dovrebbe essere l'unico modello con fotocamera frontale da 40 megapixel, posteriore principale da 108 megapixel e teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico 10x (struttura a periscopio). Altre specifiche sono: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici (3200x1440 pixel a 120 Hz), processore Exynos 990 (versione europea), 12 GB di RAM, 128/512 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori con sensori da 12 megapixel (ultra grandangolo) e ToF, batteria da 5.000 mAh.

Per il Galaxy S20+ si prevedono invece un display da 6,7 pollici, batteria da 4.500 mAh, fotocamere posteriori da 12, 64 e 12 megapixel (standard, tele con zoom ottico 3x e ultra grandangolo). Identiche caratteristiche per il Galaxy S20, ad eccezione dello schermo da 6,2 pollici e della batteria da 4.000 mAh. Il modulo fotografico del Galaxy S20 Ultra dovrebbe essere bicolore, come si vede nell'immagine.

Il sistema operativo sarà certamente Android 10 con interfaccia One UI 2.0. Altre specifiche comuni sono gli altoparlanti stereo AKG con supporto Dolby Atmos e la certificazione IP68. Sicuramente assente il jack audio da 3,5 millimetri. L'arrivo sul mercato è previsto per inizio marzo.