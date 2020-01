Huawei sceglie TomTom come alternativa a Google Maps

Di redazione Blogo.it martedì 21 gennaio 2020

Huawei inizia a prendere le distanze dell'ecosistema Android e stringe una collaborazione con TomTom. Ecco come cambierà la navigazione sui dispositivi Huawei.

Huawei ha compiuto un altro passo nell'allontanamento dall'ecosistema di Android per i propri dispositivi. In futuro gli smartphone della società cinese non utilizzeranno più Google Maps come principale applicazione per la navigazione, ma i servizi di TomTom.

L'accordo tra Huawei e la società olandese leader nel settore dei dispositivi di navigazione è stato chiuso qualche tempo fa, ma la notizia è diventata di dominio pubblico soltanto nelle ultime ore, come confermato da Reuters da un portavoce di TomTom.

La partnership non andrà ovviamente ad influire sull'applicazione già presente per i dispositivi iOS e Android, saranno gli utenti di Huawei a godere di un'applicazione nativa che permetterà di navigare grazie alle mappe di TomTom, ma anche ottenere informazioni sul traffico, percorsi alternativi, comandi vocali e tutto quello che ci si aspetta da un'app per la navigazione di ultima generazione.

Non è chiaro, al momento, se la nuova collaborazione vedrà la luce già nei prossimi dispositivi di Huawei, che a causa delle sanzioni imposte dal presidente Donald Trump verso la Cina sta iniziando a prendere le distanze da Google e i suoi prodotti, o se ci vorrà più tempo per concretizzare la collaborazione.

