Samsung Galaxy S20, prezzi in Europa

Di Luca Colantuoni martedì 21 gennaio 2020

Le versioni 5G dei nuovi Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, attesi per il prossimo 11 febbraio, dovrebbero costare tra 900 e 1.300 euro.

A poche ore dalla diffusione delle specifiche complete, un noto leaker ha svelato su Twitter i possibili prezzi europei dei Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra che Samsung annuncerà il prossimo 11 febbraio durante l'evento Unpacked 2020 di San Francisco. Le cifre necessarie all'acquisto saranno tuttavia differenti da paese a paese.

Max Weinbach, collaboratore del sito XDA Developers, è una fonte affidabile, per cui i prezzi non dovrebbero discostarsi molto da quelli scritti nel tweet. Tutti sono riferiti alle versioni 5G con 128 GB di storage. I Galaxy S20 e S20+ verranno offerti anche in versione LTE. Il prezzo dovrebbe essere più basso di 100 euro. Il Galaxy S20 Ultra sarà disponibile solo in versione 5G. Questi sono i possibili prezzi:

Galaxy S20 5G: 900-1.000 euro



Galaxy S20+ 5G: 1.050-1.100 euro



Galaxy S20 Ultra 5G: 1.300 euro

A titolo di confronto, i prezzi base (versione da 128 GB) degli attuali Galaxy S10 al momento del lancio sul mercato italiano erano 779,00 euro (Galaxy S10e), 929,00 euro (Galaxy S10) e 1.029,00 euro (Galaxy S10+).

Il Galaxy Z Fold, secondo smartphone pieghevole di Samsung che debutterà l'11 febbraio, potrebbe costare 1.400 euro, quindi circa 200 euro in meno del Motorola Razr. Il dispositivo Samsung con design a conchiglia dovrebbe avere uno schermo interno da 6,7 pollici, schermo esterno da 1 pollice, processore Snapdragon 855, 12 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamera posteriore principale da 12 megapixel, fotocamera frontale da 10 megapixel e batteria da 3.300-3.500 mAh. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 10 con interfaccia OneUI 2.1.