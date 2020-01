Opera offre prestiti con tassi elevati tramite app Android

Di lucacolantuoni mercoledì 22 gennaio 2020

Secondo un report pubblicato da Hindenburg Reasearch, Opera ha offerto agli utenti in alcuni paesi prestiti a breve termine con tassi di interesse molto elevati.

Il mercato dei browser è dominato da Chrome, quindi Opera cerca di incrementare i profitti con soluzioni alternative. Secondo Hindenburg Research, la software house utilizza quattro app Android per offrire prestiti agli utenti in Kenya, Nigeria e India, violando le norme del Google Play Store sia in termini di durata che di interessi applicati. Opera ha dichiarato che il report contiene numerosi errori.

Le app incriminate sono OKash e OPesa (Kenya), OPay (Nigeria) e CashBean (India). Nelle descrizioni è scritto che la durata del prestito varia da 91 a 365 giorni, ma in realtà si arriva al massimo a 29 giorni. In base alle norme del Google Play Store sono vietate le app che richiedono il rimborso del prestito in 60 giorni o meno.

Secondo il report, Opera avrebbe ingannato gli utenti offrendo prestiti a lungo termine e a bassi tassi di interesse. La durata inferiore è stata confermata dagli utenti nelle recensioni e dalle stesse aziende che sviluppano le app in risposta ad alcune email inviate da Hindenburg Research. Inoltre il tasso di interesse può raggiungere l'876% in caso di mancato rimborso.

Fino allo scorso anno alcuni utenti hanno ricevuto messaggi o chiamate intimidatorie con la minaccia di intraprendere azioni legali o inserire il nominativo nella blacklist creditizia. Opera ha pubblicato un comunicato sul sito dedicato agli investitori, affermando che il report contiene numerosi errori, dichiarazioni prive di fondamento e conclusioni fuorvianti sull'attività dell'azienda.