Sony Xperia 1.1, annuncio al MWC 2020?

Di lucacolantuoni mercoledì 22 gennaio 2020

Il Sony Xperia 1.1, atteso al MWC 2020, dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,6 pollici, processore Snapdragon 865, 8 GB di RAM e quattro fotocamere posteriori.

Sony parteciperà al Mobile World Congress 2020 di Barcellona, in quanto ha invitato la stampa specializzata alla conferenza che si terrà il 24 febbraio. Tra gli smartphone attesi ci sarà certamente il successore dell'attuale Xperia 1. Il nome dovrebbe essere Xperia 1.1, anche se qualcuno ipotizza il nome Xperia 5 Plus.

Il noto leaker Steve Hemmerstoffer (alias @OnLeaks) aveva pubblicato alcuni render dello smartphone e ora una fonte cinese ha confermato che Xperia 1.1 sarà il primo smartphone Sony con modem 5G. Il nuovo top di gamma dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,6 pollici con risoluzione 4K HDR e rapporto di aspetto 21:9.

Sony non ha scelto notch o fori per ospitare la fotocamera frontale (probabilmente da 8 megapixel), ma è rimasto fedele alle tradizionali cornici. Lo spessore è stato tuttavia ridotto al minimo, consentendo ugualmente di inserire anche gli altoparlanti stereo. Sul retro si possono vedere quattro fotocamere. La lente più piccola dovrebbe essere in corrispondenza del sensore ToF (Time-of-Flight). Per le altre tre si prevedono obiettivi standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere inoltre il processore octa core Snapdragon 865, 8 GB di RAM, almeno 128 GB di storage, slot per microSD/nano SIM, porta USB Type-C, pulsanti per volume, accensione e otturatore della fotocamera, lettore di impronte digitali laterale e jack audio da 3,5 millimetri.

Il telaio è ovviamente in alluminio (frame) e vetro (cover). Il sistema operativo sarà certamente Android 10. Sony potrebbe annunciare anche i successori degli Xperia 5, 10 e 10 Plus. Ulteriori informazioni verranno sicuramente divulgate nel corso dei prossimi giorni.