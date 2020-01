Samsung Galaxy S20, immagini e prezzi ufficiali

Di Luca Colantuoni venerdì 24 gennaio 2020

Queste sono le immagini ufficiali dei Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra che verranno annunciati durante l'evento Unpacked del prossimo 11 febbraio.

Negli ultimi mesi sono apparse online numerose immagini dei tre smartphone, ma si trattava principalmente di render ricavati dai disegni CAD. Il noto leaker Rolandt Quandt ha ora pubblicato i render ufficiali dei Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra che Samsung utilizzerà nei suoi materiali pubblicitari. Un altro famoso leaker (Ishan Agarwal) ha invece condiviso su Twitter i possibili prezzi europei.

Il design dei tre modelli è praticamente lo stesso, in quanto cambia solo la dimensione dello schermo e quella del modulo fotografico posteriore. Per la serie Galaxy S20 è stato scelto un display Infinity-O con un foro in corrispondenza dell'unica fotocamera frontale. Il Galaxy S20 Ultra avrà quattro fotocamere posteriori, una della quali è il teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 10x e digitale 100x (Space Zoom). Quella principale avrà un sensore da 108 megapixel.

Quattro fotocamere anche per il Galaxy S20+, ma il teleobiettivo sarà tradizionale (zoom ottico 3x). Il Galaxy S20 avrà invece tre fotocamere posteriori (assente il sensore ToF). I render confermano l'uso di un vetro 2.5D per lo schermo. Gli attuali Galaxy S10/S10+/S10 5G hanno un vetro 3D (dual edge).

In base alle ultime indiscrezioni, Samsung offrirà il Galaxy S20 Ultra con 128/512 GB e solo in versione 5G. Gli altri due modelli saranno disponibili con 128 GB e modem 4G/5G. I prezzi in Europa dovrebbero essere i seguenti (in Italia è prevista una maggiore di 30 euro):