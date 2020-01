Samsung Galaxy A71, al via i preordini su Amazon

Di redazione Blogo.it sabato 25 gennaio 2020

Il nuovo Samsung Galaxy A71 sarà disponibile in Italia dal 31 gennaio 2020. Amazon gioca d'anticipo e lancia i preordini.

Il nuovo Samsung Galaxy A71, lo smartphone di fascia media di Samsung che va ad affiancarsi ai già tanti dispositivi della serie A, è finalmente disponibile al preordine su Amazon a pochi giorni dal suo lancio ufficiale in Italia.

Il sito italiano di Samsung non ha ancora avviato le vendite, né i preordini del dispositivo, ma se volete giocare di anticipo e portarvi a casa il Samsung Galaxy A71 il giorno stesso dell'uscita, Amazon è la strada da seguire.

Il Samsung Galaxy A71 può essere preordinato fin da subito al prezzo di 479 euro per la versione silver e quella blue e in sconto a 453,44 euro per la versione più tradizionale di colore black.

Le caratteristiche sono le stesse per tutte e tre le colorazioni: display Infinity-O FHD+ Super AMOLED Plus da 6.7”, quattro fotocamere posteriori con sensori da 64, 12, 5 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro) e una batteria da 4.500 mAh che assicura un utilizzo quotidiano con una sola ricarica.

Ecco la scheda tecnica completa dell'ottimo dispositivo che coniuga al meglio qualità e prezzo e ha tutte le carte in regola per diventare in breve tempo uno dei dispositivi di fascia media più venduti da Samsung in questo 2020:



Sistema operativo: Android 10

Peso e dimensioni: 158,5x73,6x7,9mm per 172 grammi

Display: Super AMOLED da 6,5" Full HD+ Infinity-O

Processore: SoC octa core (Exynos 9611) 4x 2,3GHz + 4x 1,7GHz

RAM: 6GB

Archiviazione: 128GB (espandibile fino a 512GB)

Batteria: 4.000mAh con ricarica 15W

Fotocamera anteriore: 32MP (f/2,2)

Fotocamere principali: 48MP (f(2,0), macro 5MP (f/2,4), grandangolo 123° 12MP (f/2,2), profondità 5MP (f/2,2)

Altro: sensore delle impronte digitali integrato nel display, riconoscimento facciale.



Potete pre-ordinare subito il Samsung Galaxy A71 a questo indirizzo in vista del lancio previsto per il 31 gennaio 2020.