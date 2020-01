Motorola G8 e G8 Power al Mobile World Congress 2020?

Di lucacolantuoni martedì 28 gennaio 2020

Motorola dovrebbe annunciare al MWC 2020 i nuovi Moto G8 e G8 Power, insieme al top di gamma Edge Plus con processore Snapdragon 865.



Motorola ha organizzato un evento al Mobile World Congress 2020 di Barcellona per il giorno 23 febbraio. L'invito non contiene nessun indizio, ma sembra molto probabile l'annuncio dei Moto G8 e G8 Power che completeranno la serie introdotta ad ottobre con i Moto G8 Plus e G8 Play. Possibile anche la presentazione del Motorola Edge Plus, top di gamma con processore Snapdragon 865.

In base alle informazioni ottenute dal sito XDA Developers da una fonte considerata affidabile, il Moto G8 avrà uno schermo da 6,39 pollici con risoluzione HD+ (1560x720 pixel) e un foro in corrispondenza della fotocamera frontale da 8 megapixel. La dotazione hardware dovrebbe comprendere il processore Snapdragon 665, 2/3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, fotocamere posteriori da 16, 8 e 2 megapixel (standard, grandangolare e macro), lettore di impronte digitali sul retro e batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 10 Watt.

Per il Moto G8 Power si prevedono invece migliori specifiche: schermo da 6,36 pollici con risoluzione full HD+ (2300x1080 pixel), processore Snapdragon 665, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamera frontale in-display da 25 megapixel, fotocamere posteriori da 16, 8, 8 e 2 megapixel (standard, grandangolare, tele e macro), lettore di impronte digitali e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18 Watt.

Il Motorola Edge Plus dovrebbe essere infine un modello di fascia alta con schermo curvo, processore Snapdragon 865, modem 5G, 6 o 8 GB di RAM, tre fotocamere posteriori e lettore di impronte digitali in-display. L'ultimo flagship del produttore è stato il Moto Z3. Il Moto Z4 dello scorso anno è un dispositivo di fascia media. Su tutti gli smartphone attesi a Barcellona verrà sicuramente installato Android 10.

Aggiornamento: nel database di Geekbench è apparso un Motorola Edge Plus con 12 GB di RAM.