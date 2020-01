Nokia 8.2 5G e altri smartphone al MWC 2020?

Di lucacolantuoni mercoledì 29 gennaio 2020

Nokia 8.2 5G, Nokia 5.2 e Nokia 1.3 dovrebbe essere i tre nuovi smartphone che HMD Global annuncerà al MWC 2020 di Barcellona.

HMD Global ha annunciato diversi smartphone al Mobile World Congress di Barcellona. Anche per l'edizione 2020 sono attesi nuovi modelli, uno dei quali dovrebbe essere il Nokia 8.2 5G. Il produttore finlandese potrebbe anche mostrare i Nokia 5.2 e Nokia 1.3, mentre per il debutto del top di gamma Nokia 9.2 PureView è previsto per giugno.

In base alle ultime indiscrezioni, il Nokia 8.2 5G dovrebbe avere un design "all screen", quindi senza notch o fori, in quanto la fotocamera frontale sarà di tipo pop-up, probabilmente con sensore da 32 megapixel. La dotazione hardware dovrebbe comprendere il processore Snapdragon 765, abbinato ad un modem 5G. Altre possibili specifiche sono: 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, lettore di impronte digitali laterale, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 3.500 mAh. Il prezzo base previsto è 459 euro.

Il Nokia 5.2 dovrebbe invece avere un display da 6,2 pollici, processore Snapdragon 632, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, fotocamere posteriore da 16 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel e batteria da 3.500 mAh. Per la versione base si prevede un prezzo di 169 euro.

Il Nokia 1.3 è infine un modello di fascia bassa con Android 10 (Go Edition). La dotazione hardware dovrebbe comprendere uno schermo da 6 pollici con notch a goccia, processore MediaTek, 1 GB di RAM, 8 GB di storage, fotocamere da 13 e 5 megapixel e batteria rimovibile da 4.000 mAh. Previsto un prezzo di 79 euro.

Il Nokia 9.2 PureView, che ha preso il posto del Nokia 9.1 PureView (cancellato per motivi ignoti), non arriverà prima dell'estate. Essendo un top di gamma si prevedono un processore Snapdragon 865, modem 5G, schermo "punch hole" e fotocamera frontale da 32 o 48 megapixel. Entro fine anno dovrebbe anche debuttare il primo smartphone pieghevole di HMD Global con design a conchiglia.