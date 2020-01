Samsung Galaxy Z Flip, immagini ufficiali

Di lucacolantuoni mercoledì 29 gennaio 2020

I press render ufficiali confermano il design a conchiglia del Samsung Galaxy Z Flip e alcune caratteristiche hardware dello smartphone pieghevole.

Dopo varie indiscrezioni su design e specifiche è possibile finalmente vedere il Galaxy Z Flip in alcune immagini ufficiali che Samsung utilizzerà come materiale pubblicitario. I render, ottenuti dal noto leaker Roland Quandt, mostrano diversi dettagli dello smartphone pieghevole che verrà annunciato insieme alla serie Galaxy S20 il prossimo 11 febbraio.

Il Galaxy Z Flip ha un design a conchiglia, come il Motorola Razr. La cerniera lungo l'asse orizzontale permette un apertura con angoli compresi tra 70 e 110 gradi. Lungo i bordi ci sono il pulsante del volume, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali (nascosto sotto il pulsante di accensione). Assente il jack audio da 3,5 millimetri.

Agli angoli della metà inferiore sono stati aggiunti due bumper in gomma per attutire il colpo dovuto alla chiusura. Samsung vuole quindi proteggere lo schermo interno da 6,7 pollici (2636x1080 pixel), sul quale è presente un vetro ultra sottile (Ultra Thin Glass) che offre una maggiore resistenza ai graffi rispetto al polimero usato per il Galaxy Fold.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere il processore octa core Snapdragon 855+, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamera frontale in-display da 10 megapixel, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel (standard + ultra grandangolare), connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE, batteria da 3.300 mAh con ricarica rapida e wireless, altoparlanti stereo AKG. Accanto al modulo fotografico c'è un piccolo schermo da 1,06 pollici (300x116 pixel) che mostra data, ora, notifiche e altre informazioni.

Il sistema operativo sarà ovviamente Android 10 con interfaccia One UI 2.0. Finora si ipotizzava un prezzo inferiore ai 1.000 euro. Invece sembra che gli utenti europei dovranno sborsare circa 1.500 euro.