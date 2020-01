Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy S20, ultime novità

Di Luca Colantuoni venerdì 31 gennaio 2020

I Samsung Galaxy S20 dovrebbero arrivare sul mercato il 6 marzo, mentre il Galaxy Z Flip dovrebbe avere uno schermo da 6,7 pollici e una batteria con ricarica wireless.

Mancano esattamente 11 giorni all'evento Unpacked 2020 organizzato da Samsung per annunciare la nuova serie Galaxy S20 e il Galaxy Z Flip. In base ultime indiscrezioni, l'arrivo sul mercato dei Galaxy S20 è previsto per il 6 marzo. Un noto leaker ha invece pubblicato su Twitter ulteriori dettagli sullo smartphone pieghevole.

Come accaduto in passato, Samsung consentirà agli utenti di ordinare i nuovi top di gamma a partire da poche ore dopo l'annuncio ufficiale. Sul sito statunitense è apparsa una pagina che permette di prenotare i Galaxy S20, inserendo alcuni dati (nome, email e operatore telefonico). Dopo aver cliccato su Reserve verrà mostrata una pagina in cui è scritto che le spedizioni inizieranno il 6 marzo. Al momento non c'è la corrispondente pagina sul sito italiano, quindi non è possibile confermare la data anche per il nostro paese.

Per quanto riguarda invece il Galaxy Z Flip arrivano gli ultimi aggiornamenti dal noto leaker Ishan Agarwal. Lo smartphone pieghevole con design a conchiglia dovrebbe avere uno schermo interno da 6,7 pollici, protetto da un vetro ultra sottile, con risoluzione full HD+ (rapporto di aspetto 22:9) e uno schermo esterno da 1,05 pollici (denominato Focus Display).

La dotazione hardware comprenderà probabilmente un processore octa core Snapdragon 855+, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, fotocamera posteriore principale da 12 megapixel con obiettivo Dual Aperture, fotocamera frontale in-display da 10 megapixel e altoparlanti stereo. La batteria da 3.300 mAh (divisa in due parti da 925 e 2.375 mAh) supporterà la ricarica rapida da 15 Watt e wireless da 12 Watt. Possibile anche la ricarica wireless inversa (PowerShare) da 9 Watt. Il prezzo dovrebbe essere circa 1.500 euro.