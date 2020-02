Samsung Galaxy Z Flip, ecco il primo video

Di redazione Blogo.it domenica 2 febbraio 2020

Il canale YouTube Ezzy Cann ha diffuso quello che può essere considerato a tutti gli effetti il primo hands on del nuovo smartphone pieghevole di Samsung, il Samsung Galaxy Z Flip.

Siamo ormai in dirittura d'arrivo per la presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy S20 e Galaxy Z Flip durante l'evento Unpacked 2020 in programma per l'11 febbraio prossimo e oggi il canale YouTube Ezzy Cann ha diffuso quello che può essere considerato a tutti gli effetti il primo hands on del nuovo smartphone pieghevole di Samsung, di cui ormai conosciamo già molti dettagli.

Il breve video del Samsung Galaxy Z Flip ci conferma in toto quello il design che avevamo già avuto modo di ammirare nelle immagini diffuse nei giorni scorsi, ma ha anche le particolarità di darci un assaggio del piccolo display esterno che ci fornisce una serie di informazioni base come l'orario e la data.

In attesa delle conferme ufficiali di Samsung, ad oggi queste sembrano essere le specifiche tecniche del Galaxy Z Flip:



Sistema Operativo: Android 10 con Samsung One UI 2

CPU: Qualcomm Snapdragon 855+ 7 nm

Display principale: Full HD+ (2636x1080 Pixel), Dynamic AMOLED 6,7" con Always On e Infinity-O

Display esterno: 1,06" (300x116 Pixel), Super AMOLED Always On e Gorilla Glass 6

Memoria: 8GB di RAM

Spazio su disco: 256GB

Fotocamera principale: 12 MP Dual Pixel, f/1.8, apertura angolare 78° + 12 MP ultra wide-angle f/2.2, 123°, HDR 10+

Fotocamera frontale: 10MP Dual Pixel, f/2.4, 84°, Autofocus

Video: UHD 4K 60 fps (Fotocamera principale), UHD 4K 30 fps (Frontale)



Non abbiamo ancora conferme sul prezzo a cui il Samsung Galaxy Z Flip sarà immesso sul mercato, ma il modello precedente di smartphone con schermo pieghevole di casa Samsung, il Galaxy Fold, continua ad essere in vendita per i più temerari a partire da 2,050.00 euro su Amazon.