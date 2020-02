Motorola Moto G Stylus, possibili specifiche

Di Luca Colantuoni lunedì 3 febbraio 2020

Il Moto G Stylus, atteso al MWC 2020 di Barcellona, dovrebbe avere uno schermo da 6,36 pollici, processore Snapdragon 665, 4 GB di RAM e una stilo in dotazione.

Motorola ha invitato la stampa specializzata ad un evento che avrà luogo al Mobile World Congress 2020 di Barcellona. I protagonisti saranno quasi certamente i Moto G8/G8 Power e il Motorola Edge Plus, ma il produttore potrebbe annunciare anche il suo primo smartphone dotato di stilo. Alcune immagini e le possibili specifiche del Moto G Stylus sono apparse online qualche giorno fa.

La fonte del sito XDA Developers ha rivelato che il Moto G Stylus avrà una dotazione hardware simile a quella del Moto G8 Power. Si prevedono infatti uno schermo da 6,36 pollici con risoluzione full HD+ (2300x1080 pixel), processore octa core Snapdragon 665, 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

La fotocamera frontale in-display (il foro è nell'angolo superiore sinistro) dovrebbe avere un sensore da 25 megapixel, mentre per le tre fotocamere posteriori si prevedono sensori da 48, 16 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e macro). La connettività verrà garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC (in alcuni paesi) e LTE. Saranno presenti inoltre il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e l'alloggiamento per la stilo.

Secondo la fonte, gli utenti potranno avviare un'app quando viene estratta la stilo e prendere appunti con l'app Moto Note. Una specifica app permetterà di trovare la posizione della stilo e mostrerà una notifica per ricordare di inserire la stilo nel suo alloggiamento. Il sistema operativo sarà certamente Android 10. Non ci sono informazioni sul prezzo, ma il Moto G Stylus costerà sicuramente più del Moto G8 Power.