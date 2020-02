Poco X2, schermo da 120 Hz e quattro fotocamere

Di lucacolantuoni martedì 4 febbraio 2020

Il Poco X2 ha uno schermo da 6,67 pollici con refresh rate di 120 Hz, processore Snapdragon 730G, 6/8 GB di RAM, 64/128 GB di storage, due fotocamere frontale e quattro posteriori.

Xiaomi aveva svelato nel 2018 il Pocophone F1, un interessante smartphone di fascia alta venduto a prezzo molto basso. Il brand è stato recentemente separato dalla casa madre (come avvenuto con Redmi) e ora è stato annunciato il Poco X2. Questo smartphone, che sarà disponibile in India, è identico al Redmi K30 4G distribuito in Cina. Non è noto se arriverà anche in Italia.

Il Poco X2 è dunque uno smartphone di fascia medio-alta con cover in vetro 3D (Gorilla Glass 5) e schermo da 6,67 pollici con risoluzione full HD+ (2400x1080 pixel), refresh rate di 120 Hz e supporto HDR10. Lo smartphone adotta un design "dual punch hole", in quanto ci sono due fotocamere frontali in-display con sensori da 20 e 2 megapixel (standard e profondità).

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 730G, 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con microSD fino a 512 GB. Il calore generato viene smaltito tramite un sistema di raffreddamento a liquido. Per le quattro fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 64, 8, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali laterale, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria da 4.500 mAh supporta la ricarica rapida da 27 Watt. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia MIUI 11.

Il Poco X2 sarà disponibile dall'11 febbraio in tre colori: blu, viola e rosso. I prezzi sono 15.999 rupie (6GB+64GB), 16.999 rupie (6GB+128GB) e 19.999 rupie (8GB+128GB), pari a circa 203, 216 e 254 euro al cambio attuale (tasse escluse).