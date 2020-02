Samsung Galaxy M31, fotocamera da 64 megapixel

Di Luca Colantuoni mercoledì 5 febbraio 2020

Il Galaxy M31, che Samsung annuncerà in India nei prossimi giorni, avrà una fotocamera posteriore principale con sensore da 64 megapixel.

La serie Galaxy S20 non sarà l'unica novità di Samsung prevista nei primi mesi del 2020. Il produttore coreano annuncerà sicuramente il Galaxy M31 in India, per il quale si prevedono interessanti caratteristiche. Al momento non è noto se arriverà anche in Italia, dove si può invece acquistare il precedente modello Galaxy M30s.

Alcune immagini apparse su Twitter hanno confermato l'imminente arrivo del Galaxy M31. Samsung utilizzerà l'hahtag #MegaMonster per indicare la presenza di una fotocamera principale con sensore da 64 megapixel. L'unico smartphone Samsung con questo sensore è il Galaxy A70s, un modello di fascia media, per cui la sua presenza in uno smartphone di fascia bassa è piuttosto sorprendente.

In totale dovrebbe esserci quattro fotocamere posteriori, una in più rispetto al Galaxy M30s. Oltre a quella principale sono previste fotocamere con sensori da 8, 5 e 5 megapixel (ultra grandangolare, profondità e macro). La dotazione hardware dovrebbe inoltre comprendere il processore octa core Exynos 9611, 6 GB di RAM e almeno 64 GB di storage. Non ci sono informazioni sulla capacità della batteria (quella del Galaxy M30s è 6.000 mAh).

Samsung potrebbe scegliere un design "punch hole", invece del tradizionale notch. Quasi sicuramente il sistema operativo sarà Android 10 con interfaccia One UI 2.0. Oltre al Galaxy M31 sono attesi i Galaxy M21 e M11. Il mercato principale rimane quello indiano, dove c'è la forte concorrenza di OnePlus e Xiaomi, ma la nuova serie potrebbe essere distribuita anche in Europa. Ulteriori dettagli verranno divulgati nel corso delle prossime settimane.