Netflix per Android utilizza il codec AV1

Di Luca Colantuoni giovedì 6 febbraio 2020

Alcuni titoli disponibili su Netflix vengono trasmessi con il codec open source AV1, se l'utente attiva la modalità di risparmio dati nell'app per Android.

Netflix ha annunciato un'importante novità per i suoi abbonati. Lo streaming video tramite l'app Android sfrutterà il codec open source AV1 per ridurre la quantità di dati trasmessi. Inizialmente saranno disponibili solo alcuni titoli e solo per gli utenti che attivano la funzionalità "Risparmia dati".

Il codec AV1, acronimo di AOMedia Video 1, è stato sviluppato dalla Alliance for Open Media, fondata da Netflix nel 2015, insieme ad altre sei aziende: Amazon, Cisco, Google, Intel, Microsoft e Mozilla. L'alleanza è cresciuta negli anni successivi con l'arrivo di Apple, ARM, AMD, NVIDIA, Facebook, IBM, Samsung e Tencent.

AV1 è l'alternativa "royalty-free" di HEVC e il successore di VP9. Rispetto a quest'ultimo offre una compressione fino al 20% maggiore. L'obiettivo di Netflix è portare il codec su tutte le piattaforme, ma i benefici più evidenti si notano sui dispositivi mobile. L'efficienza di compressione viene infatti sfruttata con reti mobile poco stabili e quando l'utente ha un traffico dati limitato.

Al momento viene utilizzato su un ristretto numero di video, probabilmente perché è necessario un supporto hardware adeguato, senza il quale lo streaming AV1 comporta un consumo eccessivo della batteria. Il codec può essere attivato anche su YouTube nelle impostazioni relative alle prestazioni, ma Google consiglia di limitare la risoluzione a 480p se non si possiede un computer potente (in particolare la scheda video).