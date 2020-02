Realme C3, primo smartphone con Helio G70

Di Luca Colantuoni giovedì 6 febbraio 2020

Il Realme C3 ha uno schermo da 6,52 pollici, processore MediaTek Helio G70, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, due fotocamere posteriori e Android 10.

Realme, nato da una costola di Oppo e successivamente diventato un marchio autonomo, continua a crescere nel mercato degli smartphone, grazie a prodotti molto interessanti. L'ultimo in ordine di tempo, annunciato in India, è il Realme C3, un modello di fascia bassa con Android 10. Si tratta del primo smartphone con il recente processore Helio G70 presentato da MediaTek a metà gennaio.

Il Realme C3 possiede uno schermo da 6,52 pollici, protetto dal Gorilla Glass 3+, con risoluzione HD+ (1600x720 pixel). Nella parte superiore del display è presente un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 5 megapixel. La capsula auricolare è nascosta nella cornice.

La dotazione hardware comprende inoltre il suddetto processore octa core MdiaTek Helio G70 con frequenza massima di 2 GHz, affiancato da 3/4 GB di RAM LPDDR4x e 32/64 GB di storage eMMC 5.1, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per le due fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 12 e 2 megapixel (standard e macro).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM e la porta micro USB. Assente il lettore di impronte digitale. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 10 Watt.

Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia Realme UI. Lo smartphone sarà disponibile in due colori (blu e rosso) a partire dal 14 febbraio. I prezzi sono 6.999 rupie (3GB+32GB) e 7.999 rupie (4GB+64GB), pari a circa 90 e 100 euro, tasse escluse. Non è noto se e quando verrà distribuito in Europa.