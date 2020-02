Google Maps per Android cambia look e icona

Di Luca Colantuoni venerdì 7 febbraio 2020

Google Maps festeggia 15 anni con una nuova icona, un'interfaccia rinnovata e nuove funzionalità per la navigazione stradale e pedonale.

Google Maps festeggerà 15 anni il prossimo 8 febbraio e per l'occasione mostrerà agli utenti un nuovo look e nuove funzionalità. L'azienda di Mountain View ha apportato modifiche all'interfaccia su Android e aggiunto utili funzionalità. Al momento in Italia è disponibile solo la nuova icona dell'app con un pin a cinque colori su sfondo bianco (visibile nell'immagine in alto).

La prima novità è l'eliminazione del menu laterale, accessibile toccando le tre linee orizzontali in alto a sinistra. Il numero di schede visibili nella parte inferiore sono invece aumentata da tre a cinque. Sono ancora presenti le schede Esplora e Tragitto, mentre la scheda Per te è stata sostituita dalla scheda Salvati. Nuove le schede Contribuiti e Aggiornamenti.

In Esplora sono visualizzate le informazioni sui luoghi nelle vicinanze con indirizzi, recensioni e foto. In Tragitto è possibile trovare il percorso migliore per raggiungere una destinazione, sfruttando gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale. Nella scheda Salvati sono elencati tutti i punti di interesse che si desidera visitare.

La nuova scheda Contributi permette agli utenti di contribuire all'aggiornamento di Google Maps, comunicando luoghi mancanti, dettagli su strade e recensioni. Infine, la scheda Aggiornamenti contiene un feed delle novità da scoprire, come i luoghi di tendenza.

Dal mese di marzo verrà migliorata la funzionalità relativa al trasporto pubblico che utilizza le informazioni ricevute dai passeggeri. Google Maps mostrerà temperatura, accessibilità da parte dei disabili, vetture per sole donne (in alcuni paesi) e numero di carrozze (in Giappone). Prevista infine una maggiore disponibilità della funzionalità Live View che sfrutta la realtà aumentata per le indicazioni pedonali.