Moto G Power e G Stylus, nuovi smartphone di Motorola

Di Luca Colantuoni venerdì 7 febbraio 2020

Motorola ha annunciato il Moto G Power con batteria da 5.000 mAh e autonomia di tre giorni, insieme al Moto G Stylus con stilo in dotazione e app Moto Note.

Motorola parteciperà al Mobile World Congres 2020 di Barcellona, ma ha deciso di annunciare in anticipo due nuovi smartphone della serie Moto G che recentemente ha superato le 100 milioni di unità vendute in tutto il mondo. I Moto G Power e Moto G Stylus condividono molte specifiche, tra cui schermo e processore, ma ci sono due notevoli differenze, come si deduce dal nome.

Il Moto G Power integra infatti una batteria da 5.000 mAh che offre un'autonomia fino a tre giorni. Il Moto G Stylus ha invece una stilo in dotazione che permette di prendere appunti e disegnare sullo schermo. L'app Moto Note viene avviata automaticamente quando l'accessorio è estratto dal suo alloggiamento.

Entrambi gli smartphone hanno uno schermo Max Vision da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2300x1080 pixel) e un foro nell'angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale da 16 megapixel. Altre specifiche comuni sono il processore octa core Snapdragon 665, 4 GB di RAM, i moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE (dual SIM), il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e gli altoparlanti stereo.

Il Moto G Power ha tre fotocamere posteriori da 16, 8 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e macro), flash LED e autofocus PDAF. Anche il Moto G Stylus ha tre fotocamere posteriori con gli stessi obiettivi, ma cambia la risoluzione dei sensori (48, 16 e 2 megapixel) e c'è l'autofocus laser. Lo storage è 64 GB per Moto G Power e 128 GB per Moto G Stylus, entrambi espandibili con schede microSD.

Il sistema operativo è Android 10. I due smartphone saranno in vendita negli Stati Uniti con prezzi di 249,99 dollari (Moto G Power) e 299,99 dollari (Moto G Stylus). Curiosamente sul sito italiano di Motorola c'è il Moto G8 Power con una quarta fotocamera posteriore, ovvero un teleobiettivo con sensore da 8 megapixel e zoom ottico 2x.