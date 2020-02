Samsung annuncia i Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra

Di Luca Colantuoni martedì 11 febbraio 2020

I nuovi Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra hanno schermo da 6,2, 6,7 e 6,9 pollici, processore Exynos 990, modem 5G, 8/12/16 GB di RAM, 128/512 GB di storage, tre/quattro fotocamere posteriori e Android 10.

Dopo le numerose indiscrezioni che hanno svelato praticamente ogni dettaglio, Samsung ha annunciato i tre modelli della nuova serie, ovvero Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra. Come previsto ci sono numerose novità, ma quelle più interessanti riguardano il comparto fotografico, per il quale il produttore coreano ha utilizzato le migliori tecnologie disponibili.

I tre smartphone si differenziano principalmente per la diagonale dello schermo (frequenza di 120 Hz e certificazione HDR10+) e il numero delle fotocamere posteriori, come per i Galaxy S10. Tutti i modelli hanno un display Dynamic AMOLED con un singolo foro al centro della parte superiore (design Infinity-O), in corrispondenza della fotocamera frontale. Per i Galaxy S20 e S20+ è stato scelto un sensore da 10 megapixel, mentre il Galaxy S20 Ultra ha un sensore da 40 megapixel.

Il Galaxy S20 ha uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione Quad HD+ (3200x1440 pixel) e integra il processore Exynos 990 (versione europea), affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB. Le tre fotocamere posteriori hanno sensori da 12, 12 e 64 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ibrido 3x). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G. Sono inoltre presenti gli altoparlanti stereo, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali in-display ad ultrasuoni.

Assente il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh con ricarica rapida e wireless (anche inversa). Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia One UI 2.0. Il Galaxy S20 sarà disponibile in quattro colori: rosa, blu, grigio e bianco (solo sul sito Samsung).

Il Galaxy S20+ ha uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+, 8/12 GB di RAM, 128/512 GB di storage e batteria da 4.500 mAh. Alle tre fotocamere del Galaxy S20 è stato aggiunto un sensore di profondità. Le rimanenti specifiche sono le stesse, così come i colori.

Il Galaxy S20 Ultra, infine, possiede uno schermo da 6,9 pollici con risoluzione Quad HD+, 12/16 GB di RAM, 128/512 GB di storage e batteria da 5.000 mAh. Anche questo modello ha quattro fotocamere posteriori, ma sono stati scelti un sensore principale da 108 megapixel e un teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ibrido 10x. Lo smartphone sarà disponibile solo in versione 5G nelle colorazioni grigio e nero.

Questi sono i prezzi italiani della serie Galaxy S20: