Oppo Find X2 e Realme X50 Pro 5G al MWC 2020

Di Luca Colantuoni lunedì 10 febbraio 2020

Oppo Find X2 e Realme X50 Pro 5G sono i due smartphone con processore Snapdragon 865 e modem 5G che verranno annunciati al MWC 2020 di Barcellona.

Il Mobile World Congress 2020 di Barcellona vedrà meno partecipanti a causa della diffusione del coronavirus, ma diversi produttori cinesi hanno confermato la loro presenza. Oppo annuncerà il Find X2, successore del noto Find X con meccanismo slider. Realme, nata da una costola di Oppo, mostrerà invece il top di gamma X50 Pro 5G. Negli ultimi giorni sono trapelate vari dettagli sui due smartphone.

Il Find X2 non dovrebbe avere lo stesso design del suo predecessore, ma non è chiaro se Oppo sceglierà il classico notch a goccia o la fotocamera frontale in-display. L'anno scorso aveva mostrato la tecnologia USC (Under-Screen-Camera), ovvero una fotocamera nascosta sotto lo schermo. Tuttavia tale soluzione difficilmente verrà adottata, in quanto non offre ancora la qualità desiderata.

In base alle ultime indiscrezioni, il Find X2 dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Quad HD+ (3168x1440 pixel) e refresh rate di 120 Hz, processore octa core Snapdragon 865, modem 5G, fotocamera posteriore principale da 48 megapixel (Sony IMX689 con PDAF omnidirezionale) e batteria con ricarica rapida da 65 Watt.

Il Realme X50 Pro 5G è invece una versione migliore dell'attuale Realme X50 5G. La dotazione hardware dovrebbe comprendere uno schermo full HD+ (2400x1080 pixel) con refresh rate di 120 Hz, processore Snapdragon 865, modem 5G, 8 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage UFS 3.0 e batteria con ricarica rapida da 50 Watt. Ovviamente su entrambi gli smartphone verrà installato Android 10. Ulteriori dettagli verranno sicuramente divulgati nel corso delle prossime settimane.