LG V60 ThinQ, immagine conferma alcune specifiche

Di lucacolantuoni lunedì 10 febbraio 2020

Un'immagine promozionale svela alcuni dettagli del nuovo LG V60 ThinQ, tra cui la batteria da 5.000 mAh e le quattro fotocamere posteriori.

Un mese fa erano apparsi online i render del G9 ThinQ. Il noto leaker Evan Blass ipotizza invece che si tratti in realtà del V60 ThinQ. La conferma arriverebbe da un'immagine promozionale che svela alcuni dettagli dello smartphone, tra cui le quattro fotocamere posteriori. La serie G potrebbe essere cancellata.

L'immagine che LG utilizzerà probabilmente nei materiali pubblicitari mostra una cover trasparente. In realtà è solo un modo per indicare i componenti interni. La cover del V60 ThinQ sarà in vetro lucido, ma non trasparente. Nella foto si legge innanzitutto il nome, ma si vedono chiaramente le quattro fotocamere posteriori disposte in orizzontale, accanto al flash dual LED. Al centro della parte superiore è visibile anche la lente della fotocamera frontale, quindi lo smartphone avrà sicuramente un notch a goccia.

Si notano inoltre i quattro microfoni, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e la batteria da 5.000 mAh. Sul retro non c'è il tradizionale lettore di impronte digitali, quindi il sensore biometrico sarà di tipo ottico. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale di 6,7 o 6,9 pollici con risoluzione full HD+. Il processore sarà certamente lo Snapdragon 865, affiancato dal modem 5G.

In base alle ultime indiscrezioni, LG avrebbe deciso di annunciare il V60 ThinQ per cercare di competere con la serie Galaxy S20 di Samsung. Non è noto invece il destino del G9 ThinQ. La serie G potrebbe essere cancellata e sostituita da una nuova serie che debutterà in autunno. Il V60 ThinQ verrà presentato in un evento dedicato, in quanto LG non paerteciperà al Mobile World Congress 2020 di Barcellona, a causa della diffusione del coronavirus.