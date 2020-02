Samsung Galaxy M31, quattro fotocamere posteriori

Di lucacolantuoni martedì 11 febbraio 2020

Samsung ha confermato che il Galaxy M31, atteso per il 25 febbraio, ha uno schermo Super AMOLED, batteria da 6.000 mAh e quattro fotocamere posteriori.

La serie Galaxy S20 è chiaramente riservata agli utenti con maggiore disponibilità economica. Samsung ha quindi previsto il lancio in India del Galaxy M31, uno smartphone decisamente più economico, ma con caratteristiche interessanti, tra cui lo schermo Super AMOLED e le quattro fotocamere posteriori. Il produttore coreano ha pubblicato alcune immagini sul sito dedicato.

Come anticipato la scorsa settimana, una delle novità è rappresentata dalla fotocamera principale posteriore da 64 megapixel, in grado di registrare video 4K. All'interno del modulo ci sono altre tre lenti. Samsung avrebbe scelto sensori da 8, 5 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi ultra grandangolare, profondità e macro. La fotocamera frontale, all'interno del notch a goccia, dovrebbe avere una risoluzione di almeno 16 megapixel.

Per la rimanente dotazione hardware si prevedono il processore octa core Exynos 9611, 6 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, porta USB, Type-C e lettore di impronte digitali sul retro (si nota nell'immagine). Samsung ha confermato che la batteria ha una capacità di 6.000 mAh, come quella del Galaxy M30s. Previsto il supporto alla ricarica rapida da 15 Watt.

Il sistema operativo sarà certamente Android 10 con interfaccia One UI 2.0. Il Galaxy M31 verrà annunciato in India il 25 febbraio. I colori dovrebbe essere tre: nero, blu e rosso. Al momento non è noto se e quando arriverà in Italia, come il suo predecessore. Ulteriori informazioni verranno sicuramente divulgate nel corso dei prossimi giorni.