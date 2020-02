MWC 2020 cancellato ufficialmente dalla GSMA

Di Luca Colantuoni giovedì 13 febbraio 2020

La GSMA ha ufficialmente cancellato il Mobile World Congress 2020 di Barcellona a causa della diffusione del nuovo coronavirus.

La GSMA, associazione che organizza l'evento, ha comunicato ufficialmente la cancellazione dell'edizione 2020 del Mobile World Congress di Barcellona. La decisione è arrivata al termine di una riunione di emergenza convocata ieri pomeriggio. Diversi produttori avevano già annullato la presentazione dei nuovi dispositivi.

La causa è ovviamente la diffusione del nuovo coronavirus, noto come Covid-19. A partire da fine gennaio, la GSMA aveva rilasciato una serie di comunicati per illustrare le misure precauzionali messe in atto e basate sulle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nella tarda serata di ieri, Il CEO John Hoffman ha confermato la cancellazione del MWC 2020, dando appuntamento all'edizione 2021.

Per la prima volta dal 2006, la più importante fiera del settore mobile non aprirà le porte. Ciò causerà sicuramente danni economici, ma garantire la salute dei partecipanti rappresenta la massima priorità. Per lo stesso motivo, molti produttori avevano in precedenza annullato la loro partecipazione. LG, Nokia, Sony, Vivo, Motorola, Oppo e Xiaomi presenteranno i nuovi smartphone in altre sedi. Al momento sono confermati gli eventi (esterni al MWC) di Huawei, Honor e Realme.

Il virus Covid-19 ha finora causato oltre 1.000 morti, principalmente in Cina, e infettato oltre 42.000 persone in vari paesi. La GSMA aveva provato a rassicurare i visitatori e gli espositori, ma alla fine è stata costretta a cancellare la manifestazione che ha un giro economico di quasi 500 milioni di euro e genera oltre 14.000 posti di lavoro part-time.