Samsung Galaxy Z Flip, lo schermo è in vetro

Di lucacolantuoni lunedì 17 febbraio 2020

Samsung conferma che il Galaxy Z Flip ha uno schermo in vetro ultra sottile e che eventuali graffi sono visibili solo sullo strato protettivo in polimero.

Il Galaxy Z Flip, annunciato da Samsung insieme ai Galaxy S20, ha uno schermo interno Infinity Flex da 6,7 pollici. Invece del polimero utilizzato per il Galaxy Fold, è presente un vetro ultra sottile (Ultra Thin Glass) che può essere piegato e che offre una maggiore resistenza. Il noto Zack Nelson del canale YouTube JerryRigEverything ha effettuato il solito test "distruttivo" per verificare la qualità costruttiva dello smartphone.

All'inizio del video viene mostrata la resistenza dello schermo a punte di diversa durezza. Solitamente i migliori display, protetti con il Gorilla Glass, iniziano a mostrare segni permanenti con punte di durezza 6. Nel caso del Galaxy Z Flip, i danni permanenti iniziano ad apparire con punte di durezza 2, come avviene nei Galaxy Fold e Motorola Razr. L'autore del test ha quindi ipotizzato che Samsung ha usato un materiale plastico con piccole particelle di vetro.

Il produttore coreano ha invece dichiarato che lo schermo è in vetro. Il materiale che si graffia facilmente (anche con l'unghia) è solo lo strato protettivo superficiale in plastica, come si può vedere nella seguente immagine.

La conferma è arrivata da un altro video pubblicato su YouTube, in cui sono mostrati i due strati incollati l'uno sull'altro. Ciò ovviamente non esclude la produzione di unità difettose. Alcuni utenti hanno infatti segnalato la rottura dello schermo e della cerniera dopo poche ore di utilizzo.

Samsung offrirà tuttavia la sostituzione gratuita dello strato protettivo, come parte del servizio Premier. Maggiori dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni. Nel frattempo iniziano a circolare le prime indiscrezioni del Galaxy Fold 2. Il successore del Galaxy Fold dovrebbe avere uno schermo interno da 7,7 pollici in vetro ultra sottile e una fotocamera frontale "under-screen".