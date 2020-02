LG annuncia tre nuovi smartphone della serie K

Di Luca Colantuoni martedì 18 febbraio 2020

LG ha annunciato i nuovi K61, K51S e K41S con schermo da 6,5 pollici, processore octa core, 3/4 GB di RAM e quattro fotocamere posteriori.

LG doveva annunciare uno smartphone di fascia alta al Mobile World Congress 2020 di Barcellona, ma la manifestazione è stata cancellata. Il top di gamma verrà mostrato in un evento dedicato, ma nel frattempo il produttore coreano ha aggiornato la serie K con tre nuovi modelli: K61, K51S e K51S. Una delle caratteristiche comuni sono le quattro fotocamere posteriori.

Il K61 ha una fotocamera principale posteriore da 48 megapixel, la risoluzione più alta mai offerta in uno smartphone LG. Anche la fotocamera da 32 megapixel del K51S è una novità, in quanto il produttore ha utilizzato sensori con risoluzione inferiore anche nei top di gamma. Il K61 ha inoltre fotocamere posteriori da 8, 2 e 5 megapixel (standard, super grandangolare, macro e profondità), mentre il K51S ha sensori da 5, 2 e 2 megapixel. Questi ultimi sono stati scelti anche per il K41S, ma sono affiancati da una fotocamera principale da 13 megapixel.

Altre caratteristiche condivise sono la connettività (WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE), la porta USB Type-C, l'audio DTS:X 3D Surround Sound, il lettore di impronte digitali sul retro, il pulsante per Google Assistant, la batteria da 4.000 mAh e la certificazione MIL-STD-810G.

Il K61 ha uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione full HD+ e un foro nell'angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale da 16 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core a 2,3 GHz, 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Stesso schermo e processore per il K51S, mentre la fotocamera frontale è da 13 megapixel. La dotazione hardware comprende anche 3 GB di RAM e 64 GB di storage.

Il K41S ha invece uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel. Lo smartphone integra inoltre un processore octa core a 2 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di storage. I tre smartphone arriveranno in Italia a maggio. I prezzi non sono stati comunicati.