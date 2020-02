TCL annuncerà uno smartphone con schermo slide-out?

Di Luca Colantuoni martedì 18 febbraio 2020

Come altri produttori anche TCL aveva programmato una conferenza stampa al Mobile World Congress 2020. I nuovi smartphone verranno quindi annunciati in un secondo momento. Secondo CNET, il produttore cinese doveva mostrare a Barcellona un concept molto interessante, ovvero uno smartphone con schermo scorrevole o slide-out, del quale sono disponibili alcune immagini.

Non è noto se il prototipo diventerà un prodotto commerciale, ma la soluzione adottata da TCL per ingrandire l'area di visualizzazione è piuttosto originale. Lo smartphone ha un design simile al TCL 10 Pro (quando è chiuso) con due fotocamere in-display nell'angolo superiore destro. Lo schermo può essere allungato tramite un meccanismo che permette lo scorrimento di una parte del telaio, ottenendo quindi dimensioni simili a quelle di un tablet.

Lo schermo slide-out può essere paragonato ad un tavolo da pranzo con i lati allungabili che permettono di aggiungere altri posti per gli ospiti. Le immagini non chiariscono però come viene nascosta la parte dello schermo in eccesso quando lo smartphone è chiuso. Probabilmente scorre all'interno del telaio.

Questa soluzione permetterebbe di utilizzare una singola batteria. Negli attuali smartphone pieghevoli viene invece divisa in due parti. Inoltre non è presente la piega in corrispondenza della cerniera, come nei dispositivi di Samsung, Huawei e Motorola. Essendo un concept potrebbe non arrivare mai sul mercato. Maggiori informazioni verranno sicuramente fornite da TCL durante un prossimo evento.