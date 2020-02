Wiko annuncia i nuovi View4 e View4 Lite

Di Luca Colantuoni mercoledì 19 febbraio 2020

I Wiko View4 e View4 Lite hanno uno schermo da 6,52 pollici con notch a goccia, processore octa core, tre fotocamere posteriori e batterie di grandi capacità.

Wiko ha annunciato due nuovi smartphone con tre fotocamere posteriori. Si tratta dei View4 e View4 Lite con schermo da 6,52 pollici. i due dispositivi condividono anche altre specifiche, differenziandosi principalmente per la dotazione di RAM e la capacità della batteria.

I primi due smartphone della collezione View4 hanno una cover in plastica. Per il View4 è stato applicato un rivestimento lucido "effetto vetro", così come sul View4 Lite nella colorazione Deep Blue (per gli altri due colori è stata scelta una rifinitura opaca). Il View4 integra 3 GB di RAM e una batteria da 5.000 mAh che offre un'autonomia fino a tre giorni, mentre il View4 Lite integra 2 GB di RAM e una batteria da 4.000 mAh che offre un'autonomia massima di due giorni.

Entrambi i modelli hanno uno schermo IPS da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (1660x720 pixel). Il rapporto di aspetto 20:9 indica la presenza di un notch a goccia nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale (8 megapixel per View4 e 5 megapixel per View4 Lite). La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core MediaTek Helio A25 e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 13, 5 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e profondità). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono anche presenti il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB 2.0. Manca invece il lettore di impronte digitale.

Il sistema operativo è Android 10. Tre i colori disponibili: Cosmic Blue, Cosmic Gold e Cosmic Green per View4: Deep Blue, Deep Gold e Deep Green per View4 Lite. I prezzi sono 159,99 euro (View4) e 129,99 euro (View4 Lite). Il View4 è già in vendita, mentre il View4 Lite arriverà sul mercato a fine marzo.