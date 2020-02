Microsoft annuncia Office per Android

Di lucacolantuoni mercoledì 19 febbraio 2020

Microsoft ha rilasciato la versione stabile di Office per Android che comprende Word, Excel, PowerPoint e altre funzionalità in una singola app.

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova app Office per Android. Dopo aver rilasciato la versione beta e ricevuto i feedback dagli utenti, l'azienda di Redmond ha distribuito la versione finale che può essere scaricata dal Google Play Store. La corrispondente versione per iOS arriverà nelle prossime settimane.

Finora gli utenti dovevano installare tre app separate per Word, Excel e PowerPoint. L'utilizzo in contemporanea era quindi piuttosto scomodo su smartphone e lo spazio occupato era maggiore. Office per Android occupa invece circa 130 MB e permette di gestire facilmente documenti, fogli di lavoro e presentazioni.

La schermata home è piuttosto semplice e permette di accedere velocemente alle principali funzionalità di Word, Excel e PowerPoint attraverso menu a discesa e pulsanti. Tra le funzionalità aggiuntive c'è la possibilità di scrivere una nota, trasferire file tra smartphone e computer, firmare PDF con un dito ed effettuare la scansione dei codici QR.

Microsoft ha inoltre integrato la tecnologia Lens che consente di sfruttare la fotocamera dello smartphone per la scansione dei PDF o per convertire le immagini in documenti Word o tabelle Excel. I documenti possono essere caricati sui principali servizi di cloud storage, tra cui OneDrive, Dropbox e Box.

Il supporto per i tablet è limitato, ma verrà migliorato con le future versioni. Nei prossimi mesi verranno aggiunte altre funzionalità, come la dettatura vocale per Word, la visualizzazione delle tabelle Excel in formato card e la possibilità di creare una presentazione veloce che verrà trasformata in slide da PowerPoint Designer.