Google annuncia Android 11 Developer Preview 1

Di lucacolantuoni giovedì 20 febbraio 2020

Google ha rilasciato la Developer Preview 1 di Android 11 che gli sviluppatori possono installare sui Pixel per testare le principali novità.

Google ha sorpreso tutti con l'annuncio della prima Developer Preview di Android 11. Solitamente il primo assaggio della nuova major release non arriva prima di marzo. Ovviamente si tratta di una versione destinata unicamente agli sviluppatori e quindi può essere installata solo sui Pixel (tutti tranne quelli originari). Come è noto, a partire da Android 10 è stato eliminato il nome del dessert, quindi gli utenti non possono più indovinare il nome a partire dalla lettera iniziale.

Android 11 supporterà ovviamente le tecnologie più recenti, come il 5G e gli smartphone pieghevoli. Le priorità di Google rimangono sempre privacy e sicurezza, quindi il nuovo sistema operativo includerà funzionalità specifiche per la gestione dei dati e per ridurre il rischio di accessi indesiderati.

Per quanto riguarda le conversazioni è prevista una sezione dedicata nella barra delle notifiche. Gli utenti potranno rispondere direttamente allegando anche immagini. Ci saranno inoltre le "chat bubbles" che permettono di seguire la conversazione mentre si usano altre app.

In Android 11 verrà migliorata la gestione dei permessi temporanei, estendendo la funzionalità a fotocamera e microfono, oltre che alla posizione geografica. È previsto inoltre il supporto per altri dispositivi biometrici e il rafforzamento della protezione per dati personali e componenti critici del sistema operativo. Google ha aggiunto al Project Mainland altri 12 moduli (in totale sono 22) che possono essere aggiornati tramite il Play Store.

Ci sono altre novità nella Developer Preview 1 che gli sviluppatori potranno utilizzare in futuro. In base alla roadmap ci saranno altre due Developer Preview a marzo e aprile, alle quali seguiranno due Beta (maggio e giugno). La Beta 3 attesa nel terzo trimestre è la versione Release Candidate. Entro settembre verrà rilasciata la versione finale.